Зиненко Сергей Максимович
Место рожденияБелоруссия
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Зиненко Максим
Мать: не указана
Белоруссия
Рождение ребёнка
29.12.1900
Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна
Белоруссия
Рождение ребёнка
1904
Сын: Зиненко Евментий Сергеевич
Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна
Завитинск, Амурская, Амурский, Russia
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Карпухина Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1910
Сын: Зиненко Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна
Белоруссия
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мальцева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Демиденко Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1924
Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матеш Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неешпапа Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Первый директор начальной школы #6
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель 6-й школы г. Комсомольск-на-Амуре
Смерть
Около 1939
Комсомольск-на-Амуре