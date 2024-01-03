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Зиненко Сергей Максимович

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Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1939

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Зиненко Максим

Мать: не указана

Белоруссия
Рождение ребёнка
29.12.1900

Сын: Зиненко Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна

Белоруссия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Зиненко Евментий Сергеевич

Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна

Завитинск, Амурская, Амурский, Russia
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Карпухина Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.1910

Сын: Зиненко Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна

Белоруссия
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мальцева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Демиденко Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Зиненко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матеш Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неешпапа Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Зиненко Доминика Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Первый директор начальной школы #6
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель 6-й школы г. Комсомольск-на-Амуре
Смерть
Около 1939
Комсомольск-на-Амуре
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