Неешпапа (Зиненко) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Нелли Михайловна
Отец ребёнка: Неешпапа Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неешпапа Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Неешпапа Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неешпапа Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Неешпапа Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неешпапа Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Неешпапа Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неешпапа Михаил
Смерть
1998