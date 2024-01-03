Неешпапа (Зиненко) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неешпапа (Зиненко) Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиненко Сергей Максимович

Мать: Зиненко Доминика Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Нелли Михайловна

Отец ребёнка: Неешпапа Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неешпапа Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Неешпапа Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неешпапа Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Неешпапа Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неешпапа Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Неешпапа Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неешпапа Михаил

Смерть
1998
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