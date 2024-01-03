Мальцева (Зиненко) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Зиненко) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Зиненко Сергей Максимович

Мать: Зиненко Доминика Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Мальцев Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Мальцев Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Мальцев Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Мальцев Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Мальцев Сергей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Сергей Максимович

Смерть
Неизвестно
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