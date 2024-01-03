Мальцева (Зиненко) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Мальцев Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Мальцев Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Мальцев Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Мальцев Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Мальцев Сергей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно