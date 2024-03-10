Красилова Василисса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Дмитрий Матфеев Чащин
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Красилов Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Красилова Анна Петровна
Отец ребёнка: Красилов Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
01.09.1916
Сын: Иван Петров Красилов
Отец ребёнка: Красилов Пётр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно