Красилова Василисса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилова Василисса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Дмитрий Матфеев Чащин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Михаил Петров Красилов

Отец ребёнка: Красилов Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Красилова Анна Петровна

Отец ребёнка: Красилов Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
01.09.1916

Сын: Иван Петров Красилов

Отец ребёнка: Красилов Пётр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красилов Пётр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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