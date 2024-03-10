Красилов Пётр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1886
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Красилова Василисса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Красилова Анна Петровна
Мать ребёнка: Красилова Василисса Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.09.1916
Сын: Иван Петров Красилов
Мать ребёнка: Красилова Василисса Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно