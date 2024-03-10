Красилов Пётр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилов Пётр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1886

Отец: Красилов Яков Павлович

Мать: Красилова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Михаил Петров Красилов

Мать ребёнка: Красилова Василисса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Красилова Анна Петровна

Мать ребёнка: Красилова Василисса Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.09.1916

Сын: Иван Петров Красилов

Мать ребёнка: Красилова Василисса Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красилова Василисса Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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