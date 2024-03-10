Красилова (Волкова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилова (Волкова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Волков Семен Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1886

Сын: Красилов Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Красилов Яков Павлович

Рождение ребёнка
07.08.1888

Дочь: Красилова Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Красилов Яков Павлович

Рождение ребёнка
30.11.1891

Дочь: Мальцева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Красилов Яков Павлович

Рождение ребёнка
27.06.1894

Сын: Красилов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Красилов Яков Павлович

Рождение ребёнка
26.01.1897

Дочь: Красилова Афанасия Яковлевна

Отец ребёнка: Красилов Яков Павлович

Рождение ребёнка
26.01.1897

Сын: Красилов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Красилов Яков Павлович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Красилова Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красилов Яков Павлович

Смерть
Неизвестно
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