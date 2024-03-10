Красилова (Волкова) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Волков Семен Петров
Рождение ребёнка
12.01.1886
Отец ребёнка: Красилов Яков Павлович
Рождение ребёнка
07.08.1888
Дочь: Красилова Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Красилов Яков Павлович
Рождение ребёнка
30.11.1891
Дочь: Мальцева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Красилов Яков Павлович
Рождение ребёнка
27.06.1894
Сын: Красилов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Красилов Яков Павлович
Рождение ребёнка
26.01.1897
Дочь: Красилова Афанасия Яковлевна
Отец ребёнка: Красилов Яков Павлович
Рождение ребёнка
26.01.1897
Сын: Красилов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Красилов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Красилова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно