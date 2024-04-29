Толстой Лев Граф Николаевич
Место рожденияЯсная Поляна, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Дата рождения28.08.1828
Дата смерти07.11.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1828
Отец: Толстой Николай Граф Ильич
Мать: не указана
Ясная Поляна, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толстая) Мария Львовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.11.1910
станция Астапово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния, Российская империя