Толстой Лев Граф Николаевич 28.08.1828 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТолстой Лев Граф Николаевич

Толстой Лев Граф Николаевич

avatar

Место рождения

Ясная Поляна, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.08.1828

Дата смерти

07.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1828

Отец: Толстой Николай Граф Ильич

Мать: не указана

Ясная Поляна, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толстая) Мария Львовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.11.1910
станция Астапово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния, Российская империя

Мы используем куки для улучшения работы сайта.