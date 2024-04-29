Толстой Николай Граф Ильич 26.06.1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстой Николай Граф Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1794

Дата смерти

21.06.1837

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1794

Отец: Толстой Илья Граф Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1828

Сын: Толстой Лев Граф Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ясная Поляна, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Смерть
21.06.1837
г. Тула, Российская империя

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