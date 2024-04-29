Толстой Николай Граф Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1794
Дата смерти21.06.1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1794
Отец: Толстой Илья Граф Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1828
Сын: Толстой Лев Граф Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Ясная Поляна, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Смерть
21.06.1837
г. Тула, Российская империя