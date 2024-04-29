Толстой Илья Граф Андреевич 30.07.1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстой Илья Граф Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1757

Дата смерти

21.03.1820

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1757

Отец: Толстой Андрей Граф Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1794

Сын: Толстой Николай Граф Ильич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.03.1820
г. Казань, Казанская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
Кизический Введенский монастырь

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