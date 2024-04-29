Толстой Илья Граф Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1757
Дата смерти21.03.1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1757
Отец: Толстой Андрей Граф Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1794
Сын: Толстой Николай Граф Ильич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.03.1820
г. Казань, Казанская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
Кизический Введенский монастырь