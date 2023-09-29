Терновский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерновский Михаил Иванович

Терновский Михаил Иванович

Место рождения

город Чкалов

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Терновский Иван Васильевич

Мать: Терновская Анна Флегонтовна

город Чкалов
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Терновская Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Терновская Тамара

город Чкалов
Рождение ребёнка
1950

Сын: Терновский Борис Михайлович

Мать ребёнка: не указана

город Чкалов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терновская Тамара

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close