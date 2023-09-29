Терновский Михаил Иванович
Место рождениягород Чкалов
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
город Чкалов
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Терновская Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Терновская Тамара
город Чкалов
Рождение ребёнка
1950
Сын: Терновский Борис Михайлович
Мать ребёнка: не указана
город Чкалов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терновская Тамара
Смерть
Неизвестно