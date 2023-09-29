Терновский Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1880
Дата смерти12.07.1972
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1880
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Терновская Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Терновская Анна Флегонтовна
город Чкалов
Рождение ребёнка
27.04.1920
Сын: Терновский Георгий Иванович
Мать ребёнка: Терновская Анна Флегонтовна
город Чкалов
Рождение ребёнка
1923
Сын: Терновский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Терновская Анна Флегонтовна
город Чкалов
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Терновская Анна Флегонтовна
город Чкалов
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Терновская Нина Ивановна
Мать ребёнка: Терновская Анна Флегонтовна
город Чкалов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1972