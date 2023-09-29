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Терновский Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1880

Дата смерти

12.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1880

Отец: Терновский Василий Терентьевич

Мать: Терновская Устинья Ефимовна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Терновская Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Терновская Анна Флегонтовна

город Чкалов
Рождение ребёнка
27.04.1920

Сын: Терновский Георгий Иванович

Мать ребёнка: Терновская Анна Флегонтовна

город Чкалов
Рождение ребёнка
1923

Сын: Терновский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Терновская Анна Флегонтовна

город Чкалов
Рождение ребёнка
1927

Сын: Терновский Пётр Иванович

Мать ребёнка: Терновская Анна Флегонтовна

город Чкалов
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Терновская Нина Ивановна

Мать ребёнка: Терновская Анна Флегонтовна

город Чкалов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терновская Анна Флегонтовна

Смерть
12.07.1972
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