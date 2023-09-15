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Коржавин Иван Перфильевич

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Место рождения

Туринская Слобода, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

10.07.1918

Дата смерти

15.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1918

Отец: Коржавин Перфилий Аббакумович

Мать: Коржавина Василиса Яковлевна

Туринская Слобода, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коржавина Александра Яковлевна

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Рождение ребёнка
01.05.1955

Дочь: Козуб Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Коржавина Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коржавина Александра Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Пограничник
Смерть
15.07.1976
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
кладбище Рогожино
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