Коржавин Иван Перфильевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1918
Дата смерти15.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1918
Рождение ребёнка
09.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коржавина Александра Яковлевна
Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Рождение ребёнка
01.05.1955
Дочь: Козуб Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Коржавина Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пограничник
Смерть
15.07.1976
Похороны
Неизвестно
кладбище Рогожино