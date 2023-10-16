Плесовских Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1928
Дата смерти13.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1928
Рождение ребёнка
31.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарец Нина Никифоровна
Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.10.1956
Дочь: Чернавцева Галина Васильевна
Мать ребёнка: Шарец Нина Никифоровна
Рождение ребёнка
02.01.1959
Дочь: Ануфриенко Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Шарец Нина Никифоровна
Смерть
13.08.1984