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Плесовских Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1928

Дата смерти

13.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1928

Отец: Плесовских Иван Иванович

Мать: Попкова Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
31.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарец Нина Никифоровна

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.10.1956

Дочь: Чернавцева Галина Васильевна

Мать ребёнка: Шарец Нина Никифоровна

Рождение ребёнка
02.01.1959

Дочь: Ануфриенко Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Шарец Нина Никифоровна

Смерть
13.08.1984
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