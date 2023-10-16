Попкова Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопкова Матрена Андреевна

Попкова Матрена Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1901

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1901

Отец: Попков Андрей Иванович

Мать: Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Патрахина Полина Ивановна

Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Марчук Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Резанова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.04.1928

Сын: Плесовских Василий Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.04.1931

Сын: Плесовских Иван Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1933

Сын: Плесовских Петр Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Смерть
1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close