Попкова Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1901
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1901
Отец: Попков Андрей Иванович
Мать: Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Патрахина Полина Ивановна
Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Марчук Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Резанова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1928
Сын: Плесовских Василий Иванович
Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1931
Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1933
Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович
Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Смерть
1984