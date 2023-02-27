Манюхин Лазарь Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манюхин Лазарь Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Манюхин Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Манюхин Александр Лазаревич

Мать ребёнка: Прасковья

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Манюхин Александр Лазаревич

Мать ребёнка: Прасковья

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Манюхин Фадей Лазарович

Мать ребёнка: Прасковья

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно
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