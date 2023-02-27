Манюхин Лазарь Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Манюхин Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Манюхин Александр Лазаревич
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Манюхин Александр Лазаревич
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Прасковья
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно