Манюхин Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манюхин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Манюхин Тихон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Манюхин Майнула
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Манюхин Лазарь Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно