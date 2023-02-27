Манюхин Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манюхин Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манюхин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Манюхин Тихон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Манюхин Майнула

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Манюхин Лазарь Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Манюхин Василий Леонович

Мать ребёнка: не указана

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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