(Манюхина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Манюхина) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Манюхин Александр Лазаревич

Отец ребёнка: Манюхин Лазарь Леонтьевич

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Манюхин Александр Лазаревич

Отец ребёнка: Манюхин Лазарь Леонтьевич

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Манюхин Фадей Лазарович

Отец ребёнка: Манюхин Лазарь Леонтьевич

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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