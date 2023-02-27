(Манюхина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Манюхин Александр Лазаревич
Отец ребёнка: Манюхин Лазарь Леонтьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Манюхин Александр Лазаревич
Отец ребёнка: Манюхин Лазарь Леонтьевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Манюхин Лазарь Леонтьевич
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно