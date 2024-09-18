Коннова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1896
Дочь: Тарасова (Коннова) Пелагея Герасимовна
Отец ребёнка: Коннов Герасим Макарович
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно