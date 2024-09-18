Коннова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннова Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коннов Герасим Макарович

Рождение ребёнка
24.09.1896

Дочь: Тарасова (Коннова) Пелагея Герасимовна

Отец ребёнка: Коннов Герасим Макарович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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