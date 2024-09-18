Коннов Герасим Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоннов Герасим Макарович

Коннов Герасим Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коннова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
24.09.1896

Дочь: Тарасова (Коннова) Пелагея Герасимовна

Мать ребёнка: Коннова Татьяна Алексеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.