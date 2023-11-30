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Демин Иван Ильич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.02.1887

Дата смерти

После 15.10.1932

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1887

Отец: Демин-Сергеев Илья Алексеевич

Мать: Демина-Сергеева Дарья Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
21.11.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Михаил Васильевич Елясин
Восприемник
14.02.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Фёдоровна Демина
Восприемник
14.10.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Андрей Иванович Гапшин
Бракосочетание
21.11.1904

Жена: Демина Пелагея Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Довнести персоны Поручители по жениху: Щаев, Сорокин и Иван Гапшин (их двое) Поручители по невесте: Башкиров, Павел Прокопьевич Сергеев (кто такой??) и Николай Сорокин (их несколько)
Восприемник
24.08.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Андрей Фёдорович Демин
Восприемник
03.09.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Мария Ивановна Гапшина
Рождение ребёнка
17.09.1905

Сын: Демин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Демина Пелагея Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1907

Сын: Демин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Демина Пелагея Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
20.03.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Алексей Евдокимович Киселев
Рождение ребёнка
04.11.1908

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Демина Пелагея Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1912

Сын: Демин Александр Иванович

Мать ребёнка: Демина Пелагея Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
21.02.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Дмитрий Фёдорович Демин
Рождение ребёнка
Около ?.11.1919

Дочь: Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Демина Пелагея Алексеевна

Упоминание
Неизвестно
Открытый список | «Открытый список» публикует информацию о людях, репрессированных государством по политическим мотивам в период с октября 1917-го по 1991 гг. | https://ru.openlist.wiki/Демин_Иван_Иль... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 15.10.1932
Открытый список | «Открытый список» публикует информацию о людях, репрессированных государством по политическим мотивам в период с октября 1917-го по 1991 гг. | https://ru.openlist.wiki/Демин_Иван_Иль... Показать все
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