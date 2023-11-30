Демин Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения15.02.1887
Дата смертиПосле 15.10.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1887
Восприемник
21.11.1901
Михаил Васильевич Елясин
Восприемник
14.02.1903
Анна Фёдоровна Демина
Восприемник
14.10.1903
Андрей Иванович Гапшин
Бракосочетание
21.11.1904
Довнести персоны Поручители по жениху: Щаев, Сорокин и Иван Гапшин (их двое) Поручители по невесте: Башкиров, Павел Прокопьевич Сергеев (кто такой??) и Николай Сорокин (их несколько)
Восприемник
24.08.1905
Андрей Фёдорович Демин
Восприемник
03.09.1905
Мария Ивановна Гапшина
Рождение ребёнка
17.09.1905
Мать ребёнка: Демина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.1907
Мать ребёнка: Демина Пелагея Алексеевна
Восприемник
20.03.1907
Алексей Евдокимович Киселев
Рождение ребёнка
04.11.1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Демина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
26.07.1912
Мать ребёнка: Демина Пелагея Алексеевна
Восприемник
21.02.1913
Дмитрий Фёдорович Демин
Рождение ребёнка
Около ?.11.1919
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Демина Пелагея Алексеевна
Упоминание
Неизвестно
Открытый список | «Открытый список» публикует информацию о людях, репрессированных государством по политическим мотивам в период с октября 1917-го по 1991 гг. | https://ru.openlist.wiki/Демин_Иван_Иль... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 15.10.1932
Открытый список | «Открытый список» публикует информацию о людях, репрессированных государством по политическим мотивам в период с октября 1917-го по 1991 гг. | https://ru.openlist.wiki/Демин_Иван_Иль... Показать все