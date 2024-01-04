Демина (Сыромятникова) Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1886
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1886
Бракосочетание
21.11.1904
Муж: Демин Иван Ильич
Рождение ребёнка
17.09.1905
Отец ребёнка: Демин Иван Ильич
Рождение ребёнка
01.02.1907
Отец ребёнка: Демин Иван Ильич
Рождение ребёнка
04.11.1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Демин Иван Ильич
Рождение ребёнка
26.07.1912
Отец ребёнка: Демин Иван Ильич
Рождение ребёнка
09.11.1914
Отец ребёнка: Демин Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около ?.11.1919
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Демин Иван Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920