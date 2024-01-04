Демина (Сыромятникова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Сыромятникова) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.05.1886

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1886

Отец: Сыромятников Алексей Михайлович

Мать: Сыромятникова Домна Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.11.1904

Муж: Демин Иван Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1905

Сын: Демин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Демин Иван Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1907

Сын: Демин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Демин Иван Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1908

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Демин Иван Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1912

Сын: Демин Александр Иванович

Отец ребёнка: Демин Иван Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1914

Сын: Демин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Демин Иван Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1919

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Демин Иван Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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