Ренская (Колесникова) Федора Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ренская (Колесникова) Федора Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

24.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Колесников Митрофан

Мать: ?

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Манякина Анна (Нюра Вера) Ефимовна

Отец ребёнка: Ренский Ефим Лукьянович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Реенский Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Ренский Ефим Лукьянович

Ефимовка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Денисенко Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Ренский Ефим Лукьянович

Ефимовка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
24.11.1999
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
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