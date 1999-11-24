Ренская (Колесникова) Федора Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти24.11.1999
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Колесников Митрофан
Мать: ?
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Манякина Анна (Нюра Вера) Ефимовна
Отец ребёнка: Ренский Ефим Лукьянович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Ренский Ефим Лукьянович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Денисенко Нина Ефимовна
Отец ребёнка: Ренский Ефим Лукьянович
Смерть
24.11.1999
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика