Колесников Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ренская Федора Митрофановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Митрофановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрозова Ефросинья Митрофановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно