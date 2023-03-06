Ренский Ефим Лукьянович
Место рожденияПарден, Румыния (Pardina)
Дата рождения1900
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Ренский Лука
Мать: ?
Парден, Румыния (Pardina)
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Манякина Анна (Нюра Вера) Ефимовна
Мать ребёнка: Ренская Федора Митрофановна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Ренская Федора Митрофановна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Денисенко Нина Ефимовна
Мать ребёнка: Ренская Федора Митрофановна
Место жительства
Неизвестно
Аверьяновка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Место жительства
Неизвестно
Аверьяновка
Смерть
1942
погиб в ВОВ