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Ренский Ефим Лукьянович

Место рождения

Парден, Румыния (Pardina)

Дата рождения

1900

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ренский Лука

Мать: ?

Парден, Румыния (Pardina)
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Манякина Анна (Нюра Вера) Ефимовна

Мать ребёнка: Ренская Федора Митрофановна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Реенский Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Ренская Федора Митрофановна

Ефимовка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Денисенко Нина Ефимовна

Мать ребёнка: Ренская Федора Митрофановна

Ефимовка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Место жительства
Неизвестно
Аверьяновка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Место жительства
Неизвестно
Аверьяновка
Смерть
1942
погиб в ВОВ
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