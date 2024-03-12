Гуселетова Августа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Сын: Гуселетов Андрей Николаев
Отец ребёнка: Гуселетов Николай Иванов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гуселетова Лукерья Николаева
Отец ребёнка: Гуселетов Николай Иванов
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Гуселетов Николай Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно