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Гуселетова Августа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881

Сын: Гуселетов Андрей Николаев

Отец ребёнка: Гуселетов Николай Иванов

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гуселетова Лукерья Николаева

Отец ребёнка: Гуселетов Николай Иванов

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Гуелетов Федор Николаев

Отец ребёнка: Гуселетов Николай Иванов

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Николай Иванов

Смерть
Неизвестно
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