Гуселетов Николай Иванов
Место рождения
Дата рожденияС 1857 по 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1857 по 1858
Отец: Гуселетов Иван Ефремов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Гуселетов Андрей Николаев
Мать ребёнка: Гуселетова Августа Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гуселетова Лукерья Николаева
Мать ребёнка: Гуселетова Августа Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Гуселетова Августа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно