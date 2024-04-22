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Гуселетов Николай Иванов

Место рождения

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

С 1857 по 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1857 по 1858

Отец: Гуселетов Иван Ефремов

Мать: Гуселетова Наталья Иванова

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Гуселетов Андрей Николаев

Мать ребёнка: Гуселетова Августа Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гуселетова Лукерья Николаева

Мать ребёнка: Гуселетова Августа Ивановна

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Гуелетов Федор Николаев

Мать ребёнка: Гуселетова Августа Ивановна

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Августа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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