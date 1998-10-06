Панкратова (Удалая) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Удалая) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.?.1912

Дата смерти

06.10.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.?.1912

Отец: Карачан Георгий

Мать: Карачан Мария

Рождение ребёнка
30.10.1935

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Панкратов Григорий

Рождение ребёнка
07.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Григорий

Смерть
06.10.1998
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