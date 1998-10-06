Панкратова (Удалая) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.?.1912
Дата смерти06.10.1998
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.?.1912
Отец: Карачан Георгий
Мать: Карачан Мария
Рождение ребёнка
30.10.1935
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Панкратов Григорий
Рождение ребёнка
07.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратов Григорий
Смерть
06.10.1998