Панкратов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1899
Дата смерти12.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1935
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Панкратова Галина
Рождение ребёнка
07.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панкратова Галина
Смерть
12.02.1938