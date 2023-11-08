Панкратов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1899

Дата смерти

12.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1935

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Панкратова Галина

Рождение ребёнка
07.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова Галина

Смерть
12.02.1938
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