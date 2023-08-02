Чупалова (Винник) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупалова (Винник) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Около 1908 г.р.

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Винник Николай Федоович

Мать: Винник Екатерина Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чупалов Николай Иванович

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чупалов Николай Иванович

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупалов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
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