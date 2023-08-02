Чупалова (Винник) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чупалов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чупалов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно