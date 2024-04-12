Чупалов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупалов Николай Иванович

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Место рождения

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чупалова Ольга Николаевна

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чупалова Ольга Николаевна

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупалова Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
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