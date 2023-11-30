Винник Николай Федоович
Место рождения
Дата рождения29.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1899
Отец: Винник Федор Моисеевич
Мать: Винник Феодора Марковна
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Винник Николай Николаевич
Мать ребёнка: Винник Екатерина Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Чупалова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Винник Екатерина Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно