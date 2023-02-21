Тюлина Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мартин Лидия Иулиановна
Отец ребёнка: Тюлин Иулиан
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.08.1894 ст.
Дочь: Павленко Надежда Иулиановна
Отец ребёнка: Тюлин Иулиан
Смерть
Неизвестно