Тюлина Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюлина Екатерина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мартин Лидия Иулиановна

Отец ребёнка: Тюлин Иулиан

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.08.1894 ст.

Дочь: Павленко Надежда Иулиановна

Отец ребёнка: Тюлин Иулиан

Смерть
Неизвестно
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