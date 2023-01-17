Мартин (Тюлина) Лидия Иулиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартин (Тюлина) Лидия Иулиановна

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Место рождения

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Тюлин Иулиан

Мать: Тюлина Екатерина Ильинична

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
16.01.1911 ст.

Муж: Мартин Карл Густавович

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
В 1911 году Тарту назывался Юрьев.
Рождение ребёнка
21.01.1912 ст.

Дочь: Мартин Леонилла Карловна

Отец ребёнка: Мартин Карл Густавович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1915 ст.

Сын: Мартин Леонид Карлович

Отец ребёнка: Мартин Карл Густавович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
Была репрессирована вслед за мужем. Но ее не расстреляли, а отправили в лагерь, где она и умерла. Предположительно это Буреполом в Горьковской обл. Точно не установлено.
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