Мартин (Тюлина) Лидия Иулиановна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Тюлин Иулиан
Бракосочетание
16.01.1911 ст.
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
В 1911 году Тарту назывался Юрьев.
Рождение ребёнка
21.01.1912 ст.
Дочь: Мартин Леонилла Карловна
Отец ребёнка: Мартин Карл Густавович
Рождение ребёнка
1915 ст.
Отец ребёнка: Мартин Карл Густавович
Смерть
Неизвестно
Была репрессирована вслед за мужем. Но ее не расстреляли, а отправили в лагерь, где она и умерла. Предположительно это Буреполом в Горьковской обл. Точно не установлено.