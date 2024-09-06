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Шаранов Леонид Иванович

Место рождения

д. Боярка, Костромская обл, Россия

Дата рождения

23.03.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1919

Отец: Шаранов Иван Владимирович

Мать: Шаранова Явления

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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