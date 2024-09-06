Шаранов Леонид Иванович
Место рожденияд. Боярка, Костромская обл, Россия
Дата рождения23.03.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1919
Отец: Шаранов Иван Владимирович
Мать: Шаранова Явления
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно