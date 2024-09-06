Шаранов Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаранов Иван Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1919 г.р.
1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаранов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаранова Явления

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаранова Явления

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаранов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шаранова Явления

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаранова Явления

Рождение ребёнка
23.03.1919

Сын: Шаранов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Шаранова Явления

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Чапыгина (Шаранова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Шаранова Явления

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаранова Явления

Рождение ребёнка
14.07.1935

Сын: Шаранов Константин Иванович

Мать ребёнка: Шаранова Явления

Смерть
Неизвестно

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