Шаранов Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаранов Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаранова Явления
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шаранова Явления
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1919
Мать ребёнка: Шаранова Явления
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Чапыгина (Шаранова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Шаранова Явления
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
14.07.1935
Сын: Шаранов Константин Иванович
Мать ребёнка: Шаранова Явления
Смерть
Неизвестно