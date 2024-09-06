Шаранова Явления
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаранов Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1919
Отец ребёнка: Шаранов Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Чапыгина (Шаранова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Шаранов Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
14.07.1935
Сын: Шаранов Константин Иванович
Отец ребёнка: Шаранов Иван Владимирович
Смерть
Неизвестно