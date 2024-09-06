Шаранова Явления — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаранова Явления

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1919 г.р.
1922 г.р.
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1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаранов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шаранов Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаранов Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаранов Иван Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаранов Иван Владимирович

Рождение ребёнка
23.03.1919

Сын: Шаранов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Шаранов Иван Владимирович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Чапыгина (Шаранова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Шаранов Иван Владимирович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаранов Иван Владимирович

Рождение ребёнка
14.07.1935

Сын: Шаранов Константин Иванович

Отец ребёнка: Шаранов Иван Владимирович

Смерть
Неизвестно

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