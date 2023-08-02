Романов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1926

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Романова Зинаида

село Матюнино, Ульяновская обл., Россия
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Зинаида

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Зинаида

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Зинаида

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Зинаида

Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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