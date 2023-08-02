Романов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1926
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Романова Зинаида
село Матюнино, Ульяновская обл., Россия
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно