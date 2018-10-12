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(Романова) Нина Николаевна

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Место рождения

село Матюнино, Ульяновская обл., Россия

Дата рождения

01.08.1926

Дата смерти

12.10.2018

Пол

Женский

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1926

Отец: Романов Николай Дмитриевич

Мать: Романова Зинаида

село Матюнино, Ульяновская обл., Россия
Рождение ребёнка
24.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Алексеевич

Россия
Место жительства
08.01.2012
Место жительства
08.01.2012
+7-3519-26-82-25
Упоминание
Неизвестно
Звонок Москва-Магнитогорск
Смерть
12.10.2018
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
В 14:00 по Мгн времени
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