(Романова) Нина Николаевна
Место рождениясело Матюнино, Ульяновская обл., Россия
Дата рождения01.08.1926
Дата смерти12.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1926
Отец: Романов Николай Дмитриевич
Мать: Романова Зинаида
село Матюнино, Ульяновская обл., Россия
Рождение ребёнка
24.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Владимир Алексеевич
Россия
Место жительства
08.01.2012
Место жительства
08.01.2012
+7-3519-26-82-25
Упоминание
Неизвестно
Звонок Москва-Магнитогорск
Смерть
12.10.2018
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
В 14:00 по Мгн времени