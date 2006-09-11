Самойленко (Иорданская) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1936
Дата смерти11.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936
Отец: Иорданский Василий
Рождение ребёнка
23.11.1957
Рождение ребёнка
11.11.1958
Рождение ребёнка
28.02.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самойленко Анатолий
Смерть
11.09.2006