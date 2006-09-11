Самойленко (Иорданская) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойленко (Иорданская) Елена Васильевна

Место рождения

Тобыл, Костанайский район, Костанайская область

Дата рождения

03.03.1936

Дата смерти

11.09.2006

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936

Отец: Иорданский Василий

Мать: Иорданская Евдокия Ивановна

Тобыл, Костанайский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
23.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойленко Анатолий

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойленко Анатолий

Рождение ребёнка
28.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойленко Анатолий

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойленко Анатолий

Смерть
11.09.2006
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