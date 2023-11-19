Самойленко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1931
Дата смерти17.10.1990
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931
Отец: Самойленко Гавриил
Мать: Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1957
Рождение ребёнка
11.11.1958
Рождение ребёнка
28.02.1961
Смерть
17.10.1990
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно