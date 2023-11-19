Самойленко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойленко Анатолий

Самойленко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1931

Дата смерти

17.10.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931

Отец: Самойленко Гавриил

Мать: Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойленко (Иорданская) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
23.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойленко (Иорданская) Елена Васильевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойленко (Иорданская) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
28.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойленко (Иорданская) Елена Васильевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
17.10.1990
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.