Наймушин Ульян Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Наймушин Павел Евсеев
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Феодосия Ульянова
Мать ребёнка: Наймушина Евдокия Митрофанова
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Наймушина Евдокия Митрофанова
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Неонила Ульянова
Мать ребёнка: Наймушина Евдокия Митрофанова
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Наймушина Евдокия Митрофанова
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821