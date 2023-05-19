Наймушин Ульян Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаймушин Ульян Павлов

Наймушин Ульян Павлов

Место рождения

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1821

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Наймушин Павел Евсеев

Мать: Наймушина Авдотья Родионова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Феодосия Ульянова

Мать ребёнка: Наймушина Евдокия Митрофанова

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Наймушин Феодор Ульянов

Мать ребёнка: Наймушина Евдокия Митрофанова

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Неонила Ульянова

Мать ребёнка: Наймушина Евдокия Митрофанова

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Наймушин Сидор Ульянов

Мать ребёнка: Наймушина Евдокия Митрофанова

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Евдокия Митрофанова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close