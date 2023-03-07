Наймушин Сидор Ульянов
Место рожденияпоч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиДо 1821
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
До 1821