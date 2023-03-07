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Наймушин Сидор Ульянов

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Место рождения

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

До 1821

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Наймушин Ульян Павлов

Мать: Наймушина Евдокия Митрофанова

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
До 1821
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