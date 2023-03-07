(Наймушина) Феодосия Ульянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наймушина) Феодосия Ульянова

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Место рождения

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1821

Пол

Женский

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Наймушин Ульян Павлов

Мать: Наймушина Евдокия Митрофанова

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821
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