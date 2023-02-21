Ермоленко (Кузютина) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1977
Дочь: Светлана Ермоленко Владимировна
Отец ребёнка: Ермоленко Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
14.06.1986
Дочь: Ачкасова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Ермоленко Владимир Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно