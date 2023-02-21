Ермоленко (Кузютина) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко (Кузютина) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузютин Александр Андреевич

Мать: Мингалева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
22.11.1977

Дочь: Светлана Ермоленко Владимировна

Отец ребёнка: Ермоленко Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
14.06.1986

Дочь: Ачкасова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Ермоленко Владимир Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Владимир Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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