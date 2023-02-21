Ачкасова (Ермоленко) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАчкасова (Ермоленко) Ирина Владимировна

Ачкасова (Ермоленко) Ирина Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1986

Отец: Ермоленко Владимир Фёдорович

Мать: Ермоленко Наталья Александровна

Рождение ребёнка
14.06.?

Дочь: Ачкасова Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Ачкасов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ачкасов Кирилл Константинович

Отец ребёнка: Ачкасов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ачкасов Константин

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close