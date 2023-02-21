Ачкасова (Ермоленко) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1986
Рождение ребёнка
14.06.?
Дочь: Ачкасова Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Ачкасов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ачкасов Кирилл Константинович
Отец ребёнка: Ачкасов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ачкасов Константин