Мингалева Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингалева Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1956

Дочь: Ермоленко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кузютин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузютина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Кузютин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузютина Лариса Александровна

Отец ребёнка: Кузютин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузютин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Кузютин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузютина Галина Александровна

Отец ребёнка: Кузютин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузютина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кузютин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мингалева Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузютин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кузютин Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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