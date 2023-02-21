Мингалева Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1956
Дочь: Ермоленко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кузютин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузютина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Кузютин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузютина Лариса Александровна
Отец ребёнка: Кузютин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузютин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Кузютин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузютина Галина Александровна
Отец ребёнка: Кузютин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузютина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кузютин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мингалева Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузютин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кузютин Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно