Тимошенко Никифор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Тимошенко Николай Дмитриевич
Мать: Тимошенко 1Тимошенко
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тимошенко Прокоп Никифорович
Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тимошенко Иван Никифорович
Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Тимошенко Павел Никифорович
Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна
Смерть
Неизвестно