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Тимошенко Никифор Николаевич

Место рождения

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Тимошенко Николай Дмитриевич

Мать: Тимошенко 1Тимошенко

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Тимошенко Прокоп Никифорович

Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тимошенко Иван Никифорович

Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Тимошенко Павел Никифорович

Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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