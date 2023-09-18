Тимошенко Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Тимошенко Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Тимошенко Яков Николаевич

Мать ребёнка: Тимошенко 1Тимошенко

Рождение ребёнка
1801

Сын: Тимошенко Никифор Николаевич

Мать ребёнка: Тимошенко 1Тимошенко

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Тимошенко Петр Николаевич

Мать ребёнка: Тимошенко 1Тимошенко

Смерть
1828
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