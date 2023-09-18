Тимошенко Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Тимошенко Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Тимошенко Яков Николаевич
Мать ребёнка: Тимошенко 1Тимошенко
Рождение ребёнка
1801
Сын: Тимошенко Никифор Николаевич
Мать ребёнка: Тимошенко 1Тимошенко
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1803
Сын: Тимошенко Петр Николаевич
Мать ребёнка: Тимошенко 1Тимошенко
Смерть
1828