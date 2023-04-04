Вильмонт (Вильям-Вильмонт) Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1901
Дата смерти19.07.1986
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1901
Отец: Вильям Николай Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1933
Жена: Наталия Семеновна
Рождение ребёнка
24.04.1946
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Наталия Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
переводчик
Смерть
19.07.1986