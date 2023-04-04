Вильмонт (Вильям-Вильмонт) Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильмонт (Вильям-Вильмонт) Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1901

Дата смерти

19.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1901

Отец: Вильям Николай Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
1933

Жена: Наталия Семеновна

Рождение ребёнка
24.04.1946

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Наталия Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
переводчик
Смерть
19.07.1986
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