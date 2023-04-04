Вильям Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильям Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1898 г.р.
1901 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Пастернак Ирина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1901

Сын: Вильмонт (вильям-Вильмонт) Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
детский врач
Смерть
Неизвестно
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