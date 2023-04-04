Вильям Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Пастернак Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
22.02.1901
Сын: Вильмонт (вильям-Вильмонт) Николай Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
детский врач
Смерть
Неизвестно